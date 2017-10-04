У знаменитого актера Николая Караченцова диагностировано неоперабельное злокачественное образование в легком. Об этом сообщает издание StarHit, ссылаясь на слова жены артиста Людмилы Поргиной.

Напомним, недавно Николай Караченцов попал в больницу, однако близкие актера тогда утверждали, что это плановое обследование. А 4 октября стало известно, что биопсия выявила злокачественную опухоль.

"У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная. Но мы надеемся на лучшее", – рассказала изданию жена артиста Людмила Поргина.