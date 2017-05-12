Музыкант и актриса дружат уже много лет, так как Терон - близкая подруга бывшей жены Мартина - актрисы Гвинет Пэлтроу. Но теперь, как пишет со ссылкой на свой источник издание RadarOnline, он делает все, чтобы их отношения переросли в настоящий роман. "Он даже написал серенаду, - пишет издание, - для благотворительного вечера Шарлиз. И там была такая строчка:"Цель этой песни - сказать, что ты обожаема".

Как поясняет источник таблоида, Мартину давно очень нравилась подруга его экс-супруги, но близкая дружба между Пэлтроу и Терон делала ситуацию несколько неудобной.