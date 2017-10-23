Актер Юэн Макгрегор был замечен во воскресенье на обеде со своей партнершей по сериалу "Фарго" Мэри Элизабет Уинстед. Поскольку отношения пары выглядели чрезвычайно близкими, это породило слухи о том, что Макгрегор расстался с женой, — пишет US Weekly.

46-летний актер и 32-летняя актриса обедали в воскресенье в лондонском ресторане The Good Life Eatery. На фото, опубликованных газетой The Sun, запечатлен поцелуй между партнерами по "Фарго". Свидетели отметили и другие признаки близких отношений между актерами. Покинули они ресторан вместе на мотобайке Макгрегора.

В мае 2017 года Мэри Элизабет Уинстед рассталась с супругом, режиссером Райли Стернсом. Юэн Макгрегор 22 года женат на Ив Мавракис, художнике-декораторе. Сейчас ей 51 год. У пары — четыре дочери, в том числе, девочка из Монголии, которую удочерили в 2006 году.

После публикации в The Sun источник, близкий к актеру, подтвердил The People, что Юэн Макгрегор и Ив Мавракис расстались в мае текущего года.