Снимки сделаны в Санкт-Морице, где, как утверждают СМИ, пара провела романтический ужин в ресторане. Как давно это продолжается, задается вопросом издание OK! и напоминает, что 30-летний Вито Шнабель всегда тяготел к женщинам старше себя - до романа с 43-летней Хайди Клум у него были отношения с Деми Мур, которой в прошлом году исполнилось 54. Дарье Жуковой - 35. Журнал также отмечает, что Шнабель и Жукова знакомы около 8 лет и являются давними друзьями.

Официальный представитель Романа Абрамовича Джон Манн уже назвал снимки фальшивкой, пишет Life. "Мы знаем об этих фото и уже обратились в фотоагентство, продавшее снимки итальянскому изданию. Эти фото — фальшивка! Агентство уже сняло их с продажи. На сайте итальянской газеты фотографий тоже больше нет", — рассказал он изданию.