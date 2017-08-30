"Вот каким, интересно, надо быть человеком, чтобы долго и тщательно, исподтишка, снимать чужого ребенка? И ведь человек в бизнес-классе сидел, вроде в деньгах НТВ не так нуждался", — отметила ведущая.

Эпизод "Ты не поверишь!", посвященный отдыху семьи в гостях у родителей Виторгана в Юрмале, вышел в эфир НТВ в воскресенье, 27 августа. Репортеры отметили, что чета старается не демонстрировать лица своего первенца, однако, изучив видео с борта самолета, они пришли к выводу, что Платон — "в породу Виторганов". "Высокий лоб, как у отца, а нижняя часть лица — вылитый дед Эммануил", — заключают авторы программы.

Сотрудники "Ты не поверишь!" также установили камеру у дома Виторганов в Юрмале и наблюдали за тем, кто еще их навещал. Корреспондент расспросил Эммануила Виторгана и его жену Ирину Млодик о том, как они отдыхают всей семьей. Кроме того, репортеры нашли пожилую местную жительницу, которая пожаловалась на то, что Млодик "ходит полуголая" по городу (в купальнике и парео).