Посмотрела сегодня сюжет на канале НТВ об отдыхе моей семьи,построенный на фото из наших соцсетей и видео с Платоном,который сделал кто-то из пассажиров во время одного из перелетов. Вот каким ,интересно ,надо быть человеком,чтобы долго и тщательно,исподтишка, снимать чужого ребенка?:((( И ведь человек в бизнесклассе сидел,вроде в деньгах НТВ не так нуждался..:(



