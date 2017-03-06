Автомобиль, в котором ехал лидер группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни, попал в ДТП на трассе Новосибирск-Томск, сообщил агентству "Интерфакс" менеджер музыканта Тарас Волковинский.

"В субботу утром по пути в Томск наш автомобиль столкнулся с грузовиком, который перекрыл часть проезжей части. В результате столкновения Джон сломал бедро, ему оказали первую помощь в Болотном, после чего доставили в Томск, где успешно прооперировали", - сказал менеджер.

По данным ТАСС, музыкант ехал из Новосибирска на машине Lexus, в машине находились менеджер, водитель, Джон МакИнерни и его супруга. Она, как рассказал Волковинский порталу vtomske.ru, успела в последний момент "дернуть артиста на себя, это спасло его жизнь".

По мнению Волковинского, автоавария произошла из-за плохой видимости и скользкой дороги: "Была плохая видимость на дороге из-за снегопада, сильный гололед. На трассе в неположенном месте стояла фура, занимала часть дороги. Мы ехали не быстро, водитель у нас профессиональный. Фуру мы не смогли объехать из-за встречного транспорта. Начали тормозить, но столкновения не избежали, правым боком столкнулись с грузовиком".

"К сожалению, Джон не смог принять участие в концерте, который состоялся в субботу в томском "Дворце спорта". Теперь он планирует утром в понедельник вылететь в Москву, а оттуда - в Варшаву", - добавил Волковинский.

Bad Boys Blue - немецкая евродиско-группа, образованная в Кельне в 1984 году, которая за свою историю выпустила около 30 популярных синглов, попавших в чарты многих стран мира.