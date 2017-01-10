Один из задержанных по делу Ким Кардашьян оказался сотрудником транспортной фирмы, который возил звезду по Парижу во время Недели моды в конце сентября – начале октября 2016 года. По данным следствия, именно этот неназванный мужчина сообщил грабителям, что в ночь со 2 на 3 октября Кардашьян будет без личного телохранителя. Телеведущая отправила его сопровождать своих сестер Хлои и Кортни в один из парижских ночных клубов.

Среди задержанных по делу об ограблении жены Канье Уэста оказались не только напавшие на нее бандиты, но и те, кто собирался купить и перепродать отнятые у американки драгоценности. Возраст подозреваемых составляет от 23 до 72 лет, по предварительным данным, на Кардашьян напади представители одной из парижских преступных группировок, а также выходцы из Алжира.

Ранее сообщалось, что стоимость отобранных у Кардашьян драгоценностей превышала 140 тысяч евро.