Известно, что когда Хефнеру было уже за 80, у него начались проблемы со спиной. Из-за этого в последние годы основатель Playboy крайне редко появлялся на публике. Последний раз это произошло в мае 2016 года на вечеринке, посвященной награждению очередной девушки года.

В остальном, Хефнер проводил большую часть дня лежа. Близкие говорят, что бизнесмен был буквально прикован к кровати. За две недели до смерти издатель подхватил инфекцию, характер которой не уточняется.

По словам источника, родственники Хефнера понимали, что болезнь нетяжелая, однако опасались, что ослабленный организм миллионера не сможет с ней справиться.

"Многие близкие Хефнера смирились с неизбежным уже тогда", — утверждает источник.

Хью Хефнер скончался 27 сентября на 92-м году в своем доме в Лос-Анджелесе. Согласно завещанию основателя Playboy, почти все его состояние будет поделено между детьми бизнесмена: сыновьями Купером, Дэвидом, Марстоном и дочерью Кристи.