Накануне Максим Фадеев рассказал, что у его подопечной родилась дочь. Отец певицы, музыкант Станислав Савичев также подтвердил, что их семья празднует пополнение.
"Мы вместе с женой очень ждали этого события. Разговариваем с дочерью по скайпу почти каждый день. Анечку видели пока только по Интернету, но надеемся на скорую встречу", – отметил он.
Сама певица на связь с поклонниками пока не выходит. Последний пост в ее Instagram появился 3 июня этого года.
Ничего себе! Макс @fadeevmaxim нашел в закромах клип, который мы снимали очень давно на Бали на песню Малыш. Я даже уже и не помню, почему мы ее не выпустили тогда. Я даже не видела конечного результата и позавчера вместе с вами его смотрела. Очень по-летнему - спокойно и душевно. Я очень рада, что вы очень тепло приняли эту песню. Передаю вам от всей души свое летнее настроение (знаю что у вас сейчас холодно). Ps: будете на меня ругаться что я пропала - я ничего не слышу, ничего не вижу 🙈