"Все возвращенные средства Русфонд, как и планировалось, потратит на лечение онкобольных детей, если не будет возражений жертвователей. По правилам Русфонда, мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств", — отметил он.

По словам Амбиндера, будет опубликован и порядок возврата пожертвований тем телезрителям, которые возразят против перевода больным детям их взносов.

"Взыскание осуществляет служба судебных приставов, и мы не можем вмешиваться в их работу", — уточнил глава фонда.

10 августа Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с родителей Жанны Фриске более 21 млн рублей (более 300 тысяч евро), которые собрал Русфонд на лечение певицы. Таким образом, апелляционная жалоба была отклонена.