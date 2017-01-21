Старшая дочь Валерия Меладзе Инга познакомилась со своим мужем Нури Вергезе еще во время учебы в Оксфорде. Влюбленные несколько лет встречались прежде чем решили пожениться.

Зарегистрировала отношения пара тоже в Англии, в Кембридже. Правда, само празднование молодожены отложили до октября, когда вместе смогут собрать всех родных и близких. Пока же просто организовали скромный ужин для друзей, пишет "Комсомольская правда".

Счастливая невеста поделилась в Instagram снимком, на котором предстала в подвенечном платье. "Большой день, маленькое торжество. Не могу дождаться, чтобы повторить это снова в октябре, но в гораздо больших масштабах", — сообщила Инга подписчикам своего аккаунта.

А чем же занимается молодой супруг? — тут же поинтересовались подписчики. Оказалось, Нури Вергезе работает журналистом и сотрудничает с ближневосточным телеканалом Al Jazeera. Несмотря на молодость, парень оказался очень надежным человеком. Он уже планирует взять кредит, чтобы купить дом в Лондоне, ведь возможно, скоро молодые решат обзавестись детьми. По крайней мере, сам Вергезе об этом мечтает.