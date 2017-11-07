Чиков опубликовал в Telegram-канале скриншот жалобы певца, добавив: "Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против властей России на отказ судов защитить его права на образ, который присвоил себе некий Михаил Стасов. Чудны дела!"

Foto: telegram.org/pchikov

По мнению Михайлова, созданный исполнителем главной роли Александром Реввой образ негативно повлиял на его личную и деловую репутацию. В своей жалобе он также отмечает, что российские судьи отказались смотреть картину целиком, ограничившись трейлером.

Напомним, комедия "Дублер" с Александром Реввой, исполнившим в фильме сразу три роли, вышла на экраны в начале 2013 года. Михайлов подал в суд на создателей картины, требуя компенсацию в размере 10 миллионов рублей (146 тысяч евро по текущему курсу), однако суд отклонил жалобу певца.