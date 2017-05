В 2016 году исполнительница перенесла Unbreakable World Tour из-за декретного отпуска. 3 января 2017-го у Джексон родился сын.

По словам артистки, мальчик "так здоров, так прекрасен, так мил, так нежен, такой счастливый малыш". Она также подтвердила свое расставание с отцом ребенка. "Мы в суде, и остальное в руках Господа", – добавила Джексон.

Свое турне певица переименовала. Оно стало называться State of the World. Первый концерт запланирован на 7 сентября.

A special message from Janet for her fans. pic.twitter.com/VXa6h25ksK

— Janet Jackson (@JanetJackson) May 2, 2017