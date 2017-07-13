Известный английский дизайнер Стелла Маккартни оказалась крайне недовольна тем, что футболист Дэвид Бэкхем опубликовал в соцсетях фото своей дочери Харпер с подругами в Букингемском дворце. Одной из подруг Харпер на фото оказалась дочь Стеллы – Райли Уиллис.

По словам одного из знакомых Cтеллы, она всегда старалась держать своих детей в стороне от общественного внимания и никогда не публиковала их фото в соцсетях, сообщает Sun.

Фотография Харпер с подругами в Букингемском дворце в компании внучки королевы Елизаветы принцессы Евгении была опубликована Бекхэмом 10 июля, в день 6-летия Харпер. Райли стоит в центре фотографии в красном платье.

Мероприятие в королевском дворце состоялось за несколько дней до этого. Сама королева была в тот момент в Эдинбурге.

Райли является младшей дочерью Стеллы Маккартни и ее супруга, издателя Аласдэра Уиллиса. Она познакомилась и подружилась с дочерью Бекхэма в игровом клубе, который основали Маккартни и жена Бэкхема Виктория.

Аласдэр Уильямс в 2010 году стал консультантом Бэкхема по вопросам стиля и помогал футболисту в смене имиджа после его переезда в США для выступления за клуб LA Galaxy.