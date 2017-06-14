"Трамп запретил мне читать его твиты. Возможно, мне придется покончить с собой", — заявил Кинг.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself. — Stephen King (@StephenKing) June 13, 2017

Пост прокомментировал предприниматель Эй Джей Джоши. Он сообщил, что Трамп банит всех, кто не согласен с ним. "Случается с лучшими из нас", — добавил Джоши.

В мае Стивен Кинг сравнил допуск Трампа к ядерной кнопке с самым страшным хоррором. "Твиты Трампа за первые сто дней президентства указывают на нарциссическое расстройство личности, как по учебнику. Ситуация, когда у этого парня палец лежит на ядерной кнопке, хуже, чем в любой истории ужасов, которую я когда-либо написал", — подчеркнул писатель.

В апреле Кинг назвал Трампа куриным пометом и потребовал опубликовать свои налоговые отчеты.

Стивен Кинг — автор хорроров. Среди его книг — "Сияние", "Оно", "Кэрри", "Зеленая миля", "Кладбище домашних животных". Многие из них были экранизированы.