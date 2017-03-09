Американский актер и российский гражданин Стивен Сигал прилетел в Москву на съемки клипа и заявил, что чувствует себя на новой родине как дома.

"Мне нравится здесь жить, я чувствую себя здесь как дома, правда. Я часто бываю в России, но я не планирую жить здесь постоянно, мне нравится путешествовать, у меня много съемок в Америке, Японии, Таиланде и других странах", - рассказал Сигал ТАСС.

Актер напомнил, что у него "семеро детей и они живут в разных местах по всему миру". В Россию он приехал, чтобы записать клип с певцом Эмином Агаларовым.

Напомним, Стивен Сигал получил российский паспорт из рук Владимира Путина в ноябре прошлого года. Тогда президент отметил, что они "достаточно давно" обсуждали с Сигалом его план получить гражданство РФ и договорились, что "это будет и должно быть абсолютно деполитизированным актом". В Пенсионном фонде РФ заверили, что актер может рассчитывать в России на получение социальной пенсии в размере около пяти тысяч рублей, но только при наличии российской прописки и начиная с октября, когда ему исполнится 65 лет.

Стивен Сигал - актер, продюсер, сценарист, кинорежиссер, музыкант и мастер боевых искусств - недавно объявлял о своих русских, белорусских и бурятских корнях.