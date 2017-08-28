Актриса Татьяна Догилева пожаловалась на маленький размер пенсии. В интервью изданию Ura.ru народная артистка РФ рассказала, что государство выплачивает ей 14 тысяч рублей (200 евро по текущему курсу). Чтобы выжить, 60-летней актрисе приходится работать.

Недавно Алла Пугачева также посетовала, что у нее мизерная пенсия. СМИ выяснили, что певица получает всего 17 тысяч рублей (243 евро). На размер пенсии Пугачева пожаловалась на роскошной свадьбе своего внука Никиты Преснякова, которая, по данным прессы, обошлась в 25 миллионов рублей (около 358 тысяч евро). Певица, выступая с тостом, пожаловалась на пенсию и порадовалась по поводу того, что молодожены не нуждаются в финансовой помощи. "Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну", - призналась артистка. Между тем, как пишет Ura.ru, по подсчетам журнала Forbes, состояние Пугачевой составляет 100 миллионов долларов.

"Алле Борисовне еще даже повезло, у меня пенсия - 14 тысяч рублей, это "минималка" в Москве. Так государство оценило мои заслуги. Хотя, если начистоту, я ничего хорошего от государства не жду. Просто считаю это страшной несправедливостью", - сказала Догилева изданию.

"Я думаю, что за жизнь успела сделать не так уж и мало: мои фильмы смотрели миллионы людей, деньги шли в государственную казну", - добавила актриса. По ее словам, теперь, уже выйдя на заслуженный отдых, она вынуждена работать.

"В Пенсионном фонде милые женщины смотрели на меня с большой жалостью. Они посоветовали мне оформить документы на получение звания "Ветеран труда" - это дает 500-рублевую льготу при оплате жилищно-коммунальных услуг", - рассказала Догилева.

Татьяна Догилева после окончания ГИТИСа в 1978-1985 годах работала в Московском театре имени Ленинского комсомола. С 1985 года - актриса Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. В августе 2012 года покинула театр по собственному желанию, так как около 20 лет не выходила на сцену.

Самые известные роли Догилевой в кино - в фильмах "Покровские ворота", "Блондинка за углом", "Забытая мелодия для флейты", "Вокзал для двоих".

Известная актриса, кинорежиссер и сценарист Светлана Дружинина также заявила Ura.ru, что вынуждена работать, поскольку пенсии не хватает на жизнь. Режиссер таких известных картин, как "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!" и "Тайны дворцовых переворотов", Светлана Дружинина призналась, что "полностью разделяет мнение Аллы Борисовны".

"Я тоже получаю очень маленькую пенсию, мой муж - лауреат Госпремии (кинооператор Анатолий Мукасей) - тоже получает маленькую пенсию. Я просто обязана работать. Мне больше 80 лет, ему - под 80, но мы вынуждены работать. Я и сейчас работаю и получаю деньги за очень большой и тяжелый труд", - рассказала 81-летняя Дружинина.

Режиссер подчеркнула, что у нее, в отличие от Пугачевой, нет таких "сумасшедших роскошных концертов и нет такой большой дачи". "Пенсия у меня еще меньше, чем у Аллы Борисовны", - сказала она.

По словам Дружининой, все ее коллеги находятся примерно в таком же положении: "Вы же знаете, как у нас формируется пенсия и что все мы вышли из Советского Союза. Вот и я продолжаю вкалывать в своем возрасте". Собеседница агентства также пояснила, что многие актеры вынуждены работать до самой смерти, потому что "их заставляет жизнь".