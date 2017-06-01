Лос-анджелесская судья Деридре Хилл заявила, что не намерена пока закрывать дело об убийстве Катрионы Уайт, которое родственники погибшей возбудили против ее бывшего возлюбленного, 55-летнего комика Джима Керри. Родители девушки утверждают, что актер снабжал американку лекарствами, убившими Уайт, сообщает The Telegraph.

"Мне нужно больше времени, чтобы разобраться во всех обстоятельствах этого дела", — заявила судья.

Отец и мать умершей от передозировки обезболивающими Катрионы Уайт утверждают, что Джим Керри нелегально добывал для нее лекарства, что в итоге привело к смерти 30-летней девушки. Известный актер эти обвинения отрицает.

Ранее сообщалось, что в своем последнем СМС погибшей Керри спрашивал у Катрионы, куда делись купленные им лекарства. Позже стало известно, что рядом с кроватью Уайт нашлась упаковка обезболивающих, выписанных на имя некоего Артура Кинга.

Следователи подозревают, что Керри использовал этот псевдоним, чтобы незаконно покупать сильнодействующие болеутоляющие.

О

чередной суд над актером назначен на 28 апреля 2018 года.

Керри и Уайт начали встречаться в 2012 году, их роман продлился несколько месяцев. В 2015 году пара возобновила общение, однако вскоре после окончательного расставания с актером 30-летняя Катриона покончила с собой.

Девушка была найдена мертвой в сентябре 2015 года. Она оставила предсмертную записку, где объясняет свой уход из жизни расставанием с Джимом Керри. Сам Керри неоднократно заявлял о своей непричастности к смерти своей бывшей возлюбленной.