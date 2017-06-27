Суд в Мадриде принял решение эксгумировать останки художника Сальвадора Дали, умершего 23 января 1989 года и похороненного в музее в Фигерасе, для экспертизы отцовства, сообщает El Pais.

Останки Дали хранятся в склепе в музее, носящем его имя. Экспертиза должна определить, был ли Дали биологическим отцом уроженки Фигераса Марии Пилар Абель Мартинес, которая пытается доказать этот факт с 2007 года.

Мартинес родилась 1 февраля 1956 года, ее мать рассказывала ей, что состояла в тайной связи с художником в 1955 году, на семью которого она тогда работала.

Исследование ДНК останков необходимо ввиду отсутствия других биологических объектов или личных вещей, которые нужны для тестов Национального института токсикологии, решила судья мадридского окружного суда первой инстанции N11 Мария дель Мар Креспо.

По словам адвоката заявительницы Абель Энрике Бланкеса, дата эксгумации пока не назначена, но он считает, что ее могут провести уже в июле.

По словам заявительницы, в первый раз она услышала о том, что она дочь Дали, от бабки по отцовской линии.

Она еще в 2015 году, когда был подан иск к Министерству финансов и фонду Галы и Сальвадора Дали, заявила, что надеется прояснить вопрос о своем происхождении с помощью трех тестов ДНК. Если она докажет, что является дочерью великого сюрреалиста, то получит авторские права на его работы.