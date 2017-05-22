"Судом вынесено решение по гражданскому делу по иску банка Церих (ЗАО) к Киркорову Филиппу Бедросовичу, которым исковые требования удовлетворены частично: с ответчика взысканы 499 тысяч 880 рублей 6 копеек" (порядка 7825 евро по текущему курсу), — сказала Мышелов.

По ее словам, судом была установлена "полная оплата (Киркоровым) сумм основного долга по двум кредитам". "И в обращении взыскания на предмет залога отказано", — добавила Мышелова.

Предыдущее заседание по рассмотрению гражданского дела было отложено по просьбе представителя Киркорова, который просил дать ему время для предоставления документов, подтверждающих погашение певцом кредита.

Согласно материалам дела, Киркоров взял кредит на общую сумму 25 млн рублей (около 392 000 евро) в банке "Церих", который исправно погашался до момента, когда у кредитной организации была отозвана лицензия. Истцами выступили банк "Церих" и Агентство по страхованию вкладов.

Как сообщалось, в конце апреля Филипп Киркоров в московском Кремлевском дворце с больщим размахом отметил свой 50-летний юбилей.