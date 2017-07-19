Вещи аукционному дому предоставила бывшая подруга Мадонны Дарлин Луц. По словам певицы, женщина похитила их, когда помогала ей переезжать. Она назвала произошедшее возмутительным.

На торгах планировалось выставить 120 принадлежащих Мадонне лотов. Среди них — нижнее белье и расческа певицы, личные фотографии, на которых она обнимается со стриптизером на девичнике, а также адресованное ей письмо от рэпера Тупака, написанное им в тюрьме. В послании чернокожий хип-хоп-исполнитель объясняет Мадонне, что они не могут встречаться, потому что отношения с белой женщиной повредят его профессиональной репутации и карьере.

Отмечается, что 58-летней артистке удалось опротестовать продажу 22 предметов из коллекции.