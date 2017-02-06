Об этом Боня сообщила в социальных сетях.

"Друзья, сегодня мы хотим поделиться с вами новостью. Мы с Алексом решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда, - написала Виктория. - Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад.

Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка - наше общее счастье - и много тёплых воспоминаний.

Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: "Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились". И самое главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное делать это все через любовь. Будьте счастливы!"

А накануне признания Бони в Сети появились снимки Смерфита, сделанные на вечеринке в ночном клубе VIP Room, где он целуется с неизвестной женщиной. Позднее СМИ распознали в ней модель Екатерину Алешкину из Ростова-на-Дону. Как указывают СМИ, среди коллег по подиуму она известна как охотница за богатыми мужчинами.