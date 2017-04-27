Владелица агентства знакомств и сваха из программы "Давай поженимся" Роза Сябитова посоветовала недовольным невестам, требующим возбудить против нее дело о мошенничестве, внимательнее читать договор и адресовать претензии не ей лично, а фирме, с которой они заключали контракт. Об этом она заявила РИА Новости.

"Я уважаю себя, уважаю людей, уважаю ту работу, которую они делают. Когда ко мне приходит клиент, я прошу, читайте, пожалуйста, договор. Я не пишу там ничего мелким шрифтом. Это люди составляли, мы вкладывали туда душу. И вы, когда ставите подпись, вы говорите: я согласна. Но если вы не читаете, не хотите это делать, то вы не уважаете просто людей", — сказала Сябитова, отметив, что не может помочь всем, "особенно тем, кто меня не слушает".

Сваха также заявила, что готова отстаивать свою позицию в гражданско-правовом поле. По ее словам, у правоохранительных органов нет претензий к ее компании. Сябитова сообщила, что деятельность ее фирмы по запросу прокуратуры уже проверял отдел по борьбе с экономическими преступлениями. "Органы говорят, нет там ничего, все в порядке", — добавила она.

Как сообщает kp.ru, Сябитова уверена, что многие люди смогли построить крепкие семьи с ее помощью, поэтому она будет продолжать заниматься своим любимым делом.

Ранее адвокат Владислав Кочерин, представляющий интересы оставшихся недовольными клиенток Сябитовой, рассказал, что добился в Пресненской прокуратуре Москвы обжалования действий сотрудников полиции, которые отказывались возбуждать уголовное дело в ее отношении.

Женщины утверждают, что заключали со свахой договоры об оказании услуги по "установлению контакта" с мужчинами. Одна из клиенток утверждает, что отдала Сябитовой 250 тысяч рублей, однако та не выполнила свои обязательства. Теперь клиентки намерены подать на Сябитову в суд.