Евгений Евтушенко-младший, сын поэта Евгения Евтушенко, рассказал о последних часах жизни отца, передает агентство Associated Press.

По его словам, врачи диагностировали у поэта рак четвертой, последней стадии. "Он ушел мирно, без боли", — сказал Евтушенко-младший.

Сын Евтушенко рассказал, что в последние часы рядом с поэтом были члены семьи, в том числе вдова Мария Новикова. "Я держал его руку около часа перед его кончиной. Он знал, что его любили", — сказал сын поэта.

По его словам, диагноз "рак" отцу поставили около шести лет назад. Затем ему сделали операцию и удалили часть почки, однако рак вернулся. В пятницу, 31 марта, состояние Евтушенко начало резко ухудшаться.

Ранее друг семьи поэта Михаил Моргулис рассказал, что у Евтушенко был рак в необратимой стадии. "После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца", — сказал он.

Моргулис также рассказал о последнем послании Евтушенко, передает ТАСС.

"Мы часто разговаривали с Женей последние дни, и вчера, за день до своего ухода, он мне сказал: "Я умираю, Миша, я это знаю". Тогда я спросил его, хочет ли он что-то передать людям, оставить какое-то особое послание. Он задумался, а потом довольно эмоционально сказал: "Я бы очень хотел, чтобы между Россией и Америкой был мир, восстановилась дружба, и чтобы каждый человек в этих странах был бы счастлив. А все остальное людям я сказал в своих стихах", — сказал он.

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни.