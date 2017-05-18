Как напоминает издание, будущие супруги познакомились на работе - в Рижской думе, где Ивета возглавляла бюро мэра. Сейчас они по-прежнему работают бок о бок, и жена градоначальника не видит в этом ничего плохого. По ее мнению, когда у супругов разные режимы работы, рано или поздно это порождает недопонимание в семье: "У нас этой проблемы нет, мне не надо объяснять мужу, почему пришлось надолго задержаться на работе".

Foto: Privātais arhīvs

В повседневной жизни Нил и его жена общаются на двух языках - русском и латышском. Последний чаще используют при обсуждении рабочих вопросов, а дома каждый говорит с ребенком на родном, мама - на латышском, папа - на русском. "К двум годам Том уже усвоил оба языка, - рассказывает Ивета. -Наши друзья шутят, что надо взять англоговорящую няню, чтобы ребенок начал свободно изъяcняться на трех языках".

Foto: Privātais arhīvs

Том уже записан в латышский садик, а вот насчет школы его родители пока не определились. Как отмечает издание, выбор учебного заведения отчасти будет и политическим решением. Если мальчик пойдет в школу с латышским языком обучения, часть его электората может счесть это предательством. Супруга мэра считает, что и в этой ситуации возможен компромисс - отдать ребенка в международную школу, где обучение проходит на английском.