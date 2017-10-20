"Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал. Это было больше, чем обычные слухи и сплетни. Я знал, что он действительно сделал кое-что из этого", - рассказал Тарантино, по определению издания, наиболее тесно из деятелей Голливуда связанный с Вайнштейном. По признанию 54-летнего режиссера, теперь ему стыдно, что он не занял решительную позицию в связи с сообщениями и не перестал работать с продюсером.

По словам Тарантино, он просто не придавал значения таким инцидентам, хотя о приставаниях Вайнштейна ему рассказывала, в том числе, его бывшая подруга Мира Сорвино. "Все, что я скажу сейчас, будет звучать как паршивые оправдания", - признал Тарантино. Он сообщил, что был в ужасе от масштабов и серьезности обвинений в адрес Вайнштейна, когда прочитал статьи в прессе на эту тему.

Десятки женщин, в том числе актрис, обвинили 65-летнего Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях после того, как продюсер оказался в центре секс-скандала из-за публикации разоблачительного материала The New York Times. В статье говорилось, что продюсер, работавший над всемирно известными фильмами, в том числе с Тарантино, десятилетиями домогался женщин из сферы кино, а затем платил им за молчание.

В числе жертв продюсера оказалась также россиянка - глава Роскино, телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна.

Как рассказала Мцитуридзе в интервью изданию The Hollywood Reporter, впервые она встретила Вайнштейна в Германии в 2003 году во время Берлинского кинофестиваля. После того как она в отеле взяла интервью у актера Джорджа Клуни, продюсер пригласил ее к себе в номер на обед.

По словам Мцитуридзе, она была крайне удивлена таким предложением и сказала, что ее молодому человеку "может не понравиться такой тет-а-тет". В ответ раздосадованный Вайнштейн оставил ей свой номер телефона и удивился, что россиянка "не поняла его".

Спустя год, во время Венецианского фестиваля, Вайнштейн вновь пригласил Мцитуридзе к себе в гостиничный номер для того, чтобы поговорить о работе с современными российскими писателями. Мцитуридзе снова ответила на предложение отказом, но из вежливости назначила режиссеру встречу в кафе в отеле Excelsior.

На встречу вместо Вайнштейна пришел его ассистент, который объяснил, что его начальник плохо себя чувствует и ждет ее в гостинице. Мцитуридзе согласилась на это предложение, однако когда она вошла в номер Вайнштейна, то увидела, что в комнате был накрыт столик на двоих.

Более того, известный кинопродюсер встретил Мцитуридзе в одном банном халате, объяснив это тем, что ждет массажистку, которая опаздывает. При этом Вайнштейн предложил россиянке "повеселиться и без массажистки". "Тебе понравится, я в этом гуру. Ты никогда не встречала такого мужчину, как я", - вспоминает глава Роскино слова Вайнштейна.

По ее словам, "как в плохом фильме", ее спас официант, который внезапно вошел в номер. Сразу после его появления Мцитуридзе ретировалась. Она пояснила, что после двух инцидентов она старалась избегать встреч с продюсером. Однако, когда их встреча все-таки состоялась, со слов главы Роскино, Вайнштейн как ни в чем не бывало подошел к ней и попросил ее "забыть обо всем" и быть "хорошей девочкой".

Харви Вайнштейн продюсировал около 90 фильмов, в том числе картины Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", а также ленты "Джейн Эйр", "Умница Уилл Хантинг", "Влюбленный Шекспир", "Властелин колец", "Банды Нью-Йорка", "Город грехов", "Король говорит!", "Джанго освобожденный", "Кэрол", "Война и мир".

В результате скандала Вайнштейна исключили из Американской академии киноискусств, а также уволили из Weinstein Company. Жена продюсера - дизайнер бренда Marchesa Джорджина Чепмен - подала на развод.