ТЕСТ: Можешь ли ты угадать возраст знаменитости по фото?

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Foto: Kadrs no filmas 10 лет - это много или мало? На этих снимках знаменитости, запечатленные 10 лет назад и сейчас. Но сможешь ли ты определить, на какой именно фотографии они моложе?

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