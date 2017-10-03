"Мне бы хотелось, во всей этой суете, не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени", — сообщил он.

Исполнитель добавил, что его последний "большой сольный концерт" в Москве состоится в Олимпийском 4 ноября. После этого он приостановит концертную деятельность на "ближайшие два-три года".

"Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты", — пояснил Тимати. Он также опубликовал еще один совместный снимок с ребенком. "Все остальное подождет", — подписал артист пост.