77-летний Джонс рассказал в интервью ВВС, что такого рода некорректное поведение было нормой в музыкальной индустрии, как и в кино, и что мужчины становились объектами домогательств наравне с женщинами, сообщает Daily Mail.
По словам Джонса, в шоу-бизнесе были и есть лица, которые пытаются злоупотребить своей властью, однако так поступают далеко не все, здесь есть и нормальные люди.
Что касается текущего скандала, связанного с разоблачениями голливудского продюсера Харви Вайнштейна, Джонс сказал, что, по его мнению, справедливость рано или поздно восторжествует.
Том Джонс, который родился в Уэльсе в 1940 году, начал свою эстрадную карьеру в середине 1960-х годов. Общий тираж проданных пластинок с его песнями превысил 100 миллионов экземпляров.