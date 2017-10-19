Легендарный британский певец Том Джонс заявил, что в начале своей музыкальной карьеры тоже становился объектом сексуальных домогательств. При этом, по словам исполнителя, он всегда твердо отвергал такие предложения в свой адрес.

77-летний Джонс рассказал в интервью ВВС, что такого рода некорректное поведение было нормой в музыкальной индустрии, как и в кино, и что мужчины становились объектами домогательств наравне с женщинами, сообщает Daily Mail.

По словам Джонса, в шоу-бизнесе были и есть лица, которые пытаются злоупотребить своей властью, однако так поступают далеко не все, здесь есть и нормальные люди.

Что касается текущего скандала, связанного с разоблачениями голливудского продюсера Харви Вайнштейна, Джонс сказал, что, по его мнению, справедливость рано или поздно восторжествует.

Том Джонс, который родился в Уэльсе в 1940 году, начал свою эстрадную карьеру в середине 1960-х годов. Общий тираж проданных пластинок с его песнями превысил 100 миллионов экземпляров.