О произошедшем газете рассказал очевидец Арун Пуллен. Харди устроил погоню за угонщиком, который вместе с другом врезался в автомобиль Mercedes и попытался скрыться с места ДТП. Собеседник издания заявил, что актер срезал путь через его задний двор, пытаясь догнать подростка, который, по словам свидетеля инцидента, выглядел шокированным.

"Том Харди — определенно не тот человек, с которым стоит сталкиваться. Мне кажется, он даже проверил документы парня, пока полиция не приехала", — отметил Пуллен.

Инцидент произошел в Ричмонде, на юго-западе столицы Великобритании, где проживает актер. Полиция предъявила обвинения в воровстве обоим подозреваемым.

Том Харди снялся в таких фильмах, как "Безумный Макс: Дорога ярости", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Воин", "Выживший" и "Рок-н-рольщик", а также в сериале "Табу".