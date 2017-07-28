Лапиня в своем профиле в Instagram разместила фото, сделанное в французском Сан-Тропе. Вместе с ней в кадр попали голландская модель Дацен Крус и другие красавицы. А в подписи к фото Лапиня поздравляет Крус с удачно проведенным аукционом украшений, доходы от которого будут пожертвованы для спасения слонов.
Благотворительные аукционы Ди Каприо проводятся уже 4-й год. Они относятся к таким событиям шоу-бизнеса, где делается мало официальных фотографий. Но в последние годы, благодаря соцсетям, у пользователей интернета появилась возможность получше разглядеть VIP-персон. В этом году среди гостей были Мадонна, Ленни Кравиц, Кейт Уинслет и другие.