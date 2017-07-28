Одной из самых обсуждаемых тем мирового шоу-бизнеса стал благотворительный бал фонда защиты дикой природы, который поддерживает голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Мероприятие посетила и латвийская топ-модель Гинта Лапиня.

Лапиня в своем профиле в Instagram разместила фото, сделанное в французском Сан-Тропе. Вместе с ней в кадр попали голландская модель Дацен Крус и другие красавицы. А в подписи к фото Лапиня поздравляет Крус с удачно проведенным аукционом украшений, доходы от которого будут пожертвованы для спасения слонов.

Благотворительные аукционы Ди Каприо проводятся уже 4-й год. Они относятся к таким событиям шоу-бизнеса, где делается мало официальных фотографий. Но в последние годы, благодаря соцсетям, у пользователей интернета появилась возможность получше разглядеть VIP-персон. В этом году среди гостей были Мадонна, Ленни Кравиц, Кейт Уинслет и другие.

Had such a great evening with these lady's last night!Congratulations to @doutzen and @tiffanyandco for auctioning beautiful jewelry peace thats funds are going to @elephantcrisisfund #knotonmyplanet 🐘🐘🐘

A post shared by GINTA LAPINA (@gintalapina) on Jul 27, 2017 at 8:01am PDT



See you later St Tropez,had such a great evening and cause @doutzen @imaanhammam @leonardodicapriofdn #knotmyplanet 🐘❤️

A post shared by GINTA LAPINA (@gintalapina) on Jul 27, 2017 at 11:48pm PDT



With @leonardodicaprio working for a better environment at the @leonardodicapriofdn gala in St. Tropez.

A post shared by Lenny Kravitz (@lennykravitz) on Jul 26, 2017 at 7:42pm PDT



This Man is a BOSS!! 🎩 Thank you Leo for all you do for Mother Earth! 🌎🌏🌍 Your generosity and care is beyond measure! 🌈🎉🙏🏻💘🌎🌏🌍 @leonardodicapriofdn

A post shared by Madonna (@madonna) on Jul 26, 2017 at 7:11pm PDT



🌎🌏🌍🌈💘🙏🏻@leonardodicapriofdn Such an honor to be here supporting Leo's foundation and doing what we can to save Planet Earth! 🌍🌎🌏🙏🏻

A post shared by Madonna (@madonna) on Jul 26, 2017 at 4:50pm PDT



Gangs back together. Now we're saving icebergs. Go figure.. @katewinsletofficial @leonardodicaprio @leonardodicapriofdn

A post shared by Billy Zane (@billyzane) on Jul 26, 2017 at 1:12pm PDT

