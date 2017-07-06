Стали известны причины расставания певицы Мадонны с рэпером Тупаком Шакуром, сообщает Daily Mail.

Новые подробности об отношениях исполнителей появились благодаря эмоциональному письму Шакура, которое выставлено на аукцион со стартовой ценой в $100 тыс.

По имеющейся информации, музыкант написал это послание в тюремное камере. Оно датируется 15 декабря 1995 года (13 сентября 1996 года Шакур был убит).

Как утверждается, рэпер отправил Мадонне письмо, когда решил прекратить их отношения.

Из послания следует, что Шакур не хотел причинять певице боль, но был вынужден признать, что роман с темнокожим мужчиной не представлял угрозы для карьеры Мадонны, тогда как роман с белой женщиной мог помешать его собственной карьере.

Мадонна подтвердила в 2015 году, что в 1990-х у нее был роман с Шакуром.