Женитьба актера Ивана Краско на студентке Наталье Шевель, которая моложе его на 60 лет, до сих пор не дает многим покоя. На днях супруги стали героями программы "На самом деле", где рассказали в том числе и об интимной жизни, сообщает "Комсомольская правда".

При этом Наталье предложили отвечать на вопросы с подключением к детектору лжи - и она согласилась. Также в студию пригласили психологов, которые пытались определить, откровенна ли она. Психологи отметили, что Наталья чувствовала себя некомфортно, отвечая на вопросы об интимной жизни.

Ведущий программы Дмитрий Шепелев задал ей прямой вопрос - испытывает ли Наталья сексуальное влечение к мужу.

"Я испытываю влечение, когда, допустим… Ну это очень интимный вопрос. Я могу сказать: "Да, я испытываю". Для меня любовь и страсть – это разные вещи, а влечение я отношу к страсти, - ответила Наталья. - Для меня занятия любовью, если так поставлен вопрос, это огромное искусство, и делать так, как делают очень многие люди, просто "обытовляя" это, меня раздражает. У нас с Иваном Ивановичем есть секс!" При этом детектор лжи показал, что героиня программы отвечает не совсем искренне, отмечает "КП".

"Я точно не знаю, но подозреваю, что у Наташи был какой-то неприятный в этом смысле опыт, - прокомментировал реакцию жены Иван Краско. - Вполне возможно, что она испытывает какое-то даже отвращение. Это вполне возможный вариант. Психологически. И Наталья совершенно права, когда говорит, что секс как потеха, наслаждение – это не акт деторождения, который происходит во всем животном мире в определенный срок, а не каждый день. В этом смысле я поддерживаю Наталью, и у нас нет этого пресловутого наслаждения друг другом в этом смысле".

Напомним, актер Иван Краско женился на Наталье Шевель в сентябре 2015 года.