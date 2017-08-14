При этом Наталье предложили отвечать на вопросы с подключением к детектору лжи - и она согласилась. Также в студию пригласили психологов, которые пытались определить, откровенна ли она. Психологи отметили, что Наталья чувствовала себя некомфортно, отвечая на вопросы об интимной жизни.
Ведущий программы Дмитрий Шепелев задал ей прямой вопрос - испытывает ли Наталья сексуальное влечение к мужу.
"Я испытываю влечение, когда, допустим… Ну это очень интимный вопрос. Я могу сказать: "Да, я испытываю". Для меня любовь и страсть – это разные вещи, а влечение я отношу к страсти, - ответила Наталья. - Для меня занятия любовью, если так поставлен вопрос, это огромное искусство, и делать так, как делают очень многие люди, просто "обытовляя" это, меня раздражает. У нас с Иваном Ивановичем есть секс!" При этом детектор лжи показал, что героиня программы отвечает не совсем искренне, отмечает "КП".
"Я точно не знаю, но подозреваю, что у Наташи был какой-то неприятный в этом смысле опыт, - прокомментировал реакцию жены Иван Краско. - Вполне возможно, что она испытывает какое-то даже отвращение. Это вполне возможный вариант. Психологически. И Наталья совершенно права, когда говорит, что секс как потеха, наслаждение – это не акт деторождения, который происходит во всем животном мире в определенный срок, а не каждый день. В этом смысле я поддерживаю Наталью, и у нас нет этого пресловутого наслаждения друг другом в этом смысле".
Напомним, актер Иван Краско женился на Наталье Шевель в сентябре 2015 года.