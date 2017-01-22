У российского хоккеиста из московского ЦСКА Ивана Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь. Девочку назвали Таисией.

О рождении ребенка Иван Телегин сообщил на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Уфе. По такому случаю 24-летний хоккеист получил от организаторов памятную куклу-неваляшку.

Телегин и 29-летняя Пелагея тайно сыграли свадьбу в июне 2016 года, до этого они встречались несколько месяцев. О бракосочетании знали только самые близкие люди хоккеиста и певицы.

У Ивана Телегина уже есть сын от гражданского брака, а для Пелагеи это первый ребенок. Известно, что ради Пелагеи спортсмен ушел от другой женщины, которая родила ему ребенка.

Все подробности своей личной жизни Пелагея тщательно скрывает, а о беременности артистки стало известно только благодаря фотографиям, на которых скрыть ожидание первенца уже не представлялось возможным.