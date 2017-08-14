Народная артистка России Нина Дорошина, полюбившаяся зрителям благодаря роли супруги главного героя фильма "Любовь и голуби", пожаловалась журналистам на беспомощное положение. После длительной болезни у 82-летней актрисы отнялись ноги, а ухаживать за ней оказалось некому.

Как пишет "Московский комсомолец", Нина Дорошина несколько лет назад перенесла инфаркт, а в этом году совсем слегла. Ее супруг Владимир Тышков скончался в 2004 году, а недавно ушла из жизни племянница, которая ухаживала за Дорошиной.

"Мне очень тяжело. Я не встаю и даже с трудом могу говорить. Мышцы ног атрофировались, мучает астма и радикулит, сердце болит постоянно. Даже не верится, что я буквально год назад бегала на каблуках. Сейчас мне никто не помогает. Я одна. Брат тоже тяжело болен, но за ним ухаживает его жена, а мне помочь некому. Правда, соседи и знакомые иногда покупают продукты и лекарства, спасибо им за это. Но сейчас многие в отпусках", - говорит актриса.

По ее словам, участковый врач наблюдает за самочувствием знаменитой пациентки, но говорит, что "это возраст и ничего нельзя с этим поделать".

"Мне нужен спортивный врач, который бы хорошо разбирался в болезнях ног. Я заслужила достойный уход, я все-таки народная артистка", - говорит Дорошина. Рекомендацию врача она пыталась получить у тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, уточняет РЕН ТВ.

Народная артистка надеется поправиться и вернуться в любимый "Современник" и к студентам Щукинского училища, где она служит профессором.

Нина Дорошина родилась в городе Лосиноостровск в 1934 году, окончила курс Львовой и Москвина в Театральном училище Б. Щукина. Дебютировала на сцене "Современника" в 1958 году в спектакле "В поисках радости" в паре с Олегом Табаковым. Имеет ряд театральных наград.

Снялась в двух десятках кинофильмов, широкому зрителю известна прежде всего по роли Надежды в лирической комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби" 1984 года. Зрителям полюбился образ простой русской женщины Надежды Кузякиной, разлученной с мужем коварной соблазнительницей Раисой Захаровной (Людмила Гурченко). Слова героини Дорошиной зрители давно разобрали на крылатые выражения.