Как рассказала главный редактор "Копейского рабочего" Анна Викалюк, было очень приятно получить такой подарок на Новый год. По ее словам, в письме Джек Тьюксбери, который вместе с женой, уроженкой Копейска Маргаритой Сушкевич, на протяжении уже восьми лет делает фото голливудских звезд с копейской газетой, поздравил жителей Копейска Челябинской области с праздником.

"Это замечательный и очень оригинальный подарок, какого, пожалуй, не получали жители ни одного города на планете", - подытожила главред.

Снимки голливудских знаменитостей с копейской газетой редакция начала получать еще в 2008 году. Идея делать такие фото пришла в голову копейчанке Маргарите Сушкевич, которая в конце 1990-х уехала в Калифорнию и там вышла замуж за Джека Тьюксбери, но никогда не теряла связи со своей малой родиной.

Ранее были опубликованы фото с "Копейским рабочим" Анджелины Джоли, Ричарда Гира, Стивена Спилберга, Джонни Деппа, Кейт Уинслет, Брюса Уиллиса и других актеров. Федеральные СМИ обратили внимание на "сотрудничество копейской газеты с Голливудом" только в 2013 году, говорится в статье.

В декабре 2015 года редакция получила из Лос-Анджелеса посылку с поздравлениями и подарками на Новый год, в ней были в том числе сувениры с символикой Голливуда. Однако новых фотографий актеров с газетой в посылке не оказалось. Как выяснилось, в предыдущей посылке, которую редакция отправляла в Голливуд, вместе с номерами газеты были и другие подарки, в том числе коробка конфет. Конфеты по дороге растаяли и испортили газеты.

В январе 2016 года редакция отправила в США свежие номера газеты. Среди экземпляров "Копейского рабочего" был и новогодний выпуск газеты, с которым на этот раз сфотографировались Кидман, Смит и Миррен.

"Копейский рабочий" - официальный печатный орган администрации Копейского городского округа. Среди учредителей - администрация и собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области.