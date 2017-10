Впервые представители принца Уильяма и Кейт сообщили о том, что герцогиня Кембриджская беременна, 4 сентября - также на странице Кенсингтонского дворца в "Твиттере".

То сообщение вызвало некоторое замешательство в обществе, поскольку обычно за ним сразу же следует сообщение о том, когда ожидается появление ребенка на свет. Но в сентябрьском заявлении о сроках ничего сказано не было, что заставило энтузиастов взяться за календари.

Обычно родители предпочитают повременить с объявлением о беременности до конца ее первого триместра. Но так как супруги и раньше, когда Кейт ждала двух первых своих детей - принца Джорджа и принцессы Шарлотты - торопились поделиться радостной новостью вопреки заведенным традициям, многие предположили, что и на этот раз они не станут дожидаться двенадцатой недели.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to confirm they are expecting a baby in April 2018. pic.twitter.com/jOzB1TJMof