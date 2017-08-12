"В последние годы Виктор Федорович боролся с серьезной болезнью, но его творческая жизнь до последнего дня была полнокровна. Артист оставался верен служению Александринскому театру и был незаменим во многих ведущих спектаклях, его новые роли становились событиями театральной жизни всей российской сцены. Александринцы скорбят о кончине и приносят соболезнования родным и близким Виктора Федоровича", - говорится в сообщении.

Виктор Смирнов – актер театра и кино, сценарист, его работы: "Мастер и Маргарита", "Улица разбитых фонарей", "Ликвидация" и другие. Окончил Горьковское училище в 1972 году, был принят в Пензенский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, где за 10 лет сыграл более 40 ролей. В 1983 году был принят в труппу Ленинградского академического театра драмы им. Пушкина (Александринского). Первая работа – роль Пугачева в известном спектакле Ростислава Горяева "Капитанская дочка" (1984). В 1980-1990-е годы артист был занят практически во всех крупных постановках театра.