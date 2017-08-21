В Лас-Вегасе на 92-м году жизни скончался американский комик и актер Джерри Льюис, сообщает Variety.

В заявлении его семьи указано, что Льюис скончался в окружении родных и близких у себя дома. Известно, что в последние годы жизни он боролся с раком, диабетом и фиброзом легких.

Джерри Льюис родился в 1926 году. Он начал выступать на сцене в возрасте пяти лет. Широкую известность Льюису принесла совместная работа с певцом Дином Мартином, которая началась в 1940-х годах. Их дуэт распался в 1956 году. В 1960-х годах Льюис выступил в качестве режиссера, сняв ряд кинокомедий. В 2006 году он был удостоен премии "Эмми", а в 2009 году получил "Оскар".