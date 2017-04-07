Легендарный американский комик Дон Риклз умер в возрасте 90 лет, сообщает "Би-би-си". Он скончался у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти названа почечная недостаточность.

Риклза в шутку называли "Господин Тепло", поскольку комик был известен своим острым юмором. Он часто высмеивал знаменитостей, в том числе актеров Фрэнка Синатру, Боба Хоупа, Кирка Дугласа, президента США Рональда Рейгана.

Риклз снимался на телевидении, играл в кино. К примеру, он сыграл в фильмах "Герои Келли" с Клинтом Иствудом и в "Казино" Мартина Скорсезе.

В анимационных лентах "История игрушек" комик озвучивал героя по прозвищу Мистер Картофельная голова.

У артиста остались жена, дочь и две внучки.