В Британии на 92-м году жизни скончался актер Роберт Харди, сыгравший министра магии Корнелиуса Фаджа в киноэпопее о Гарри Поттере.

Родственники звезды пока не называют причину его смерти. Близкие Харди заявили, что гордятся успехами, которых удалось достичь британцу на актерском поприще, сообщает Independent.

Помимо участия в "Гарри Поттере", Роберт Харди известен ролями в сериале "Все существа, большие и малые", а также съемками в картинах "Сибирский цирюльник" и "Разум и чувства". Также Харди знаменит тем, что неоднократно играл роль Уинстона Черчилля. Последний раз Харди появлялся на большом экране в 2008 году, когда вышел фильм с "Крошка Доррит" с его участием.

Ранее сообщалось, что в июне на 102-м году жизни скончался актер Сэм Бизли, сыгравший директора школы, где учился Гарри Поттер.