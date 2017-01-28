"Я опечален потерей одного из самых дорогих и близких мне друзей Джеффа Николса. Он страдал от рака легких, сегодня утром он проиграл в этой борьбе", — следует из сообщения.
Умер музыкант группы Black Sabbath Джефф Николс
Foto: Reuters/Scanpix
Британский музыкант, клавишник группы Black Sabbath Джефф Николс скончался в возрасте 68 лет. Об этом в своем Facebook сообщил основатель группы Тони Айомми. Об этом пишет РБК.
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