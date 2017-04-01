В США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко. Об этом ТАСС в субботу, 1 апреля, сообщил его близкий друг Михаил Моргулис.

"Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность", — сказал он.

Поэт будет похоронен в подмосковном Переделкино.

31 марта литератор был госпитализирован в тяжелом состоянии. Детали его супруга Мария Новикова раскрыть отказалась.

Евтушенко родился 18 июля 1932 года. Свое первое стихотворение он опубликовал в 1949-м. Три года спустя вышла его первая книга "Разведчики грядущего". Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1960-е вместе с другими поэтами выступал на поэтических вечерах в Политехническом музее, которые стали одним из символов эпохи оттепели. С 1991 года проживал в США.