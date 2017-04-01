В США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко. Об этом ТАСС в субботу, 1 апреля, сообщил его близкий друг Михаил Моргулис. "Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность", — сказал он.

Причиной смерти поэта Евгения Евтушенко стала остановка сердца. Об этом РИА Новости сообщила его вдова Мария Новикова. Литератор скончался "мирно, во сне", рассказала она.

Сам поэт за несколько дней до смерти в разговоре с продюсером своего юбилейного фестиваля признался, что находится в тяжелом состоянии, и пожелал, чтобы все запланированные им концерты состоялись и без него. Кроме того, Евтушенко просил похоронить его в подмосковном поселке Переделкино неподалеку от могилы Бориса Пастернака.

18 июля литератору должно было исполниться 85 лет. В связи с юбилеем был запланирован гастрольный тур Евтушенко по городам России, Белоруссии и Казахстана.

31 марта поэт был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Евтушенко родился 18 июля 1932 года. Свое первое стихотворение он опубликовал в 1949-м. Три года спустя вышла его первая книга "Разведчики грядущего". Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1960-е вместе с другими поэтами выступал на поэтических вечерах в Политехническом музее, которые стали одним из символов эпохи оттепели. С 1991 года проживал в США.