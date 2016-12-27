В возрасте 60 лет умерла американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в саге "Звездные войны", сообщает Associated Press.

Ранее актриса была госпитализирована в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона.

Фишер доставили в больницу в критическом состоянии сразу после приземления и подключили к аппарату искусственного дыхания.

Врачи сумели восстановить пульс актрисы. Затем Фишер доставили в больницу, где ее самочувствие оценили как критическое. Через некоторое время мать актрисы Дебби Рейнольдс сообщила, что состояние дочери стабилизировалось, и обещала известить, "если произойдут изменения".

В 1970-1980-х годах Фишер снялась в трех эпизодах "Звездных войн". В 2015 году она вернулась в актерский состав киноэпопеи в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы". Также она сыграла еще в нескольких известных фильмах, в том числе "Братьях Блюз" и "Когда Гарри встретил Салли". В 1980-х Фишер выпустила книгу "Открытки с обрыва", ставшую бестселлером. Книга была основана на ее собственном опыте борьбы с наркозависимостью.