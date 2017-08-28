Французская актриса Мирей Дарк скончалась в Париже в возрасте 79 лет. Об этом ее родственники заявили французскому радио RTL.

Причина смерти не называется. Отмечается, что в сентябре 2016 года актриса пережила три инсульта, а после кровоизлияния в мозг потеряла способность говорить.

Дарк родилась в 1938 году во французском городе Тулон. За свою карьеру она снялась более чем в 50 фильмах, среди них — "Высокий блондин в черном ботинке" и "Возвращение высокого блондина" Ива Робера, "Игра в ящик" и "Ледяная грудь" Жоржа Лотнера, "Борсалино" Жака Дерэ, а также "Возвращение надоедливой букашки" Жерара Пиреса.

В 1970-х Дарк встречалась с актером Аленом Делоном. В 2005 году актриса стала Рыцарем Почетного легиона Франции.