В честь двухлетия принцессы Шарлотты опубликован ее новый официальный снимок

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Foto: Reuters/Scanpix 2 мая дочери герцога и герцогини Кембриджских принцессе Шарлотте исполняется два года. В честь этой даты королевская семья опубликовала новый снимок девочки, сделанный ее мамой Кейт Миддлтон в саду семейного особняка в графстве Норфолк.

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