Отмечается, что похожая выставка проходила в 2015 году. По словам создателей сериала, экспозицию этого года расширили: помимо осмотра костюмов и реквизита со съемок, посетители смогут окунуться в мир сериала.

Как сообщается, будет несколько тематических зон, вдохновленных материками мира "Игры престолов": Вестерос с его зимними пейзажами, Черным замком, Королевским трактом и Стеной, а также зона, посвященная землям Эссоса.

Компания не раскрывает всех деталей будущего мероприятия, а также места первой экспозиции выставки.