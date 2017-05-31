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В Голливуде лицо и тело звезд – их главный капитал. Западные певицы и актрисы тщательно следят за собой - и после сорока выглядят как минимум на 10 лет моложе. Российские звезды стараются не отставать от западных коллег.
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